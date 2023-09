Manifestation contre les violences policières : «La violence de la police est légitime», déclare Laurent Nuñez

Une centaine d’associations, de syndicats et de partis tels que La France insoumise, la CGT et Extinction Rebellion ont appeler à manifester le 23 septembre contre les violences policières et le racisme, après les émeutes urbaines du début de l’été. Au micro de Sonia Mabrouk, le préfet de police de Paris, s'inscrit en faux du mot d'ordre de cette manifestation et conteste toute forme de violence au sein de l'institution policière.

"Je ne souscris pas à cela du tout. Je crois qu'une partie des gens qui manifeste oublient que les forces de sécurité intérieure détiennent l'utilisation de la violence légitime", a-t-il déclaré. Le préfet de la police de Paris estime que les Français souhaitent une "police d'autorité qui fasse respecter la loi (...) qui veille à poursuivre les délinquants et à prendre charge des véhicules qui commettent des infractions graves et qui risquent de tuer des personnes", poursuit-il.

Recours à la violence légitime

Selon Laurent Nuñez, le recours à "la violence légitime" permet d'empêcher ce type de drames. "La violence légitime vise à arrêter des auteurs d'infractions, mettre un terme à des dégradations, à des exactions, à des violences contre les personnes et personne n'a a instauré une présomption d'illégitimité d'utilisation de la violence. Une seule autorité est capable de décréter une faute, c'est l'autorité judiciaire", a déclaré le préfet de police de Paris.