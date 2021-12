Delphine est née dans le mauvais corps : "Je voulais vivre en tant que femme"

PODCAST

Delphine ne s'est jamais sentie à l'aise dans le corps de Didier. Pendant une grande partie de sa vie, personne ne se doutait du mal-être profond qui l'habitait. Le jour où elle tombe sur un forum de discussion sur la transidentité, tout bascule. Delphine comprend qu'elle est loin d'être la seule à ne pas se reconnaître dans le genre qui lui a été attribué à la naissance. Mais lorsqu'elle décide de s'assumer en tant que femme pour de bon, elle se heurte à l’incompréhension de ses proches. Quelles ont été les conséquences de sa transidentité sur sa vie ? Par quels moyens s'est-elle réconciliée avec son corps ? Dans le podcast "Dans les Yeux d'Olivier" produit par Europe 1, Delphine revient sur sa transition identitaire.

[Ecoutez ici ce témoignage] "Le jour où j'ai rencontré ma femme, j'ai dressé un mur autour de mes pensées." Enfant, Didier était un garçon discret, mince et fragile. Il commence très tôt à se poser des questions sur son identité, mais fait tout pour être accepté par ses camarades. A l'université, le jeune homme rencontre celle qui deviendra sa femme. Tous deux font des études pour devenir vétérinaires. Ils s'installent dans le Sud-Ouest et ont ensemble deux enfants. "C'était l'association parfaite, sur le plan professionnel comme sur le plan familial", explique Delphine à Olivier Delacroix. Celui qui s’appelle alors Didier cache son "moi" profond à son épouse, mais il ne peut étouffer son sentiment d'être un imposteur. Petit à petit, la façade "Didier" se fissure. Il arrive parfois qu'il essaye des vêtements de sa femme en cachette. Lorsque Didier observe son reflet dans la glace, il prend peur : "on se dit : non, ça ne va pas, je suis un travelo". Puis un jour, Didier tombe sur un site de soutien pour les personnes transgenres. "J'ai découvert qu'un tas de gens vivaient ce que je vivais. Des enseignants, des conducteurs de TGV, des ouvriers : toutes les couches de la société." Ce soir-là, Didier cède la place à Delphine, et s'accepte enfin entièrement. Mais ce n'est alors que le début d'un long combat...

"Je savais que ce ne serait pas un chemin facile." Delphine veut annoncer à son entourage sa volonté de changer de sexe. Si dans un premier temps sa sœur prend très bien la nouvelle de sa transition, ce n'est pas le cas de sa femme et de ses enfants. "Je suis transsexuel et je vais faire une transition", déclare "Didier" à son épouse. Dévastée, celle-ci demande aussitôt le divorce et ne lui laisse aucune possibilité d'en discuter. Ses enfants, eux aussi, fondent en larme à l'entente de sa décision de devenir une femme. "C'est la dernière fois qu'on s'est pris dans les bras", confie Delphine à Olivier Delacroix, émue. Elle se heurte également au rejet de ses parents. Delphine entre alors dans la période la plus sombre de sa vie. Reniée par ceux qu'elle aime, elle s'apprête même à faire une tentative de suicide dans son cabinet vétérinaire lorsqu'une amie la sauve in extremis par un appel et la réconforte. Delphine s'est trouvée, mais elle a tout perdu, et elle doit désormais se reconstruire.

"J'ai enfin pu laisser sortir qui j'étais." Delphine part donc s'installer à Toulouse pour commencer une nouvelle vie. Elle enclenche sa transformation physique pour se réapproprier son corps : "Je pouvais m'habiller comme je suis, comme je le ressentais". Elle commence en même temps un travail de la voix avec une orthophoniste pour sonner plus féminin. En 2010, elle se rend même en Thaïlande pour une opération génitale. Enfin, elle réussit à obtenir son changement d'état civil. Didier renaît en Delphine, enfin réconciliée avec son enveloppe corporelle. Mais son plus grand défi reste celui de se faire accepter dans sa profession. Bien que ses confrères ne puissent l'empêcher d'exercer, Delphine est constamment victime de discriminations. "On refusait de m'embaucher", confie-t-elle au micro d'Olivier Delacroix. Jusqu'au jour où elle croise la route de Laurent, qui lui propose de s'associer à son cabinet de vétérinaire. "Ça ne m'a jamais dérangé", confirme-t-il dans le podcast. Delphine rencontre même l'amour en la personne de Jean-Marie, qui est aujourd'hui son compagnon. Jean-Marie est issu du milieu largement masculin de la moto, mais il n'a rien d'un cliché machiste. "J'en avais entendu parler, mais je ne voulais pas lui poser la question. Puis elle m'a avoué son passé d'elle-même, le plus simplement du monde, et c'était un vrai soulagement. Le soulagement qu'elle ait eu la franchise de me dire qu'elle était différente avant." Jean-Marie est fier du courage de Delphine : "Je pense que c'est tout simplement extraordinaire d'arriver à s'assumer dans la société", termine-t-il en beauté.