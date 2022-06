Défilé du 14-Juillet : dans les coulisses de la reconnaissance du parcours par les pilotes

REPORTAGE

Ils ont été vus et entendus dans le ciel parisien mercredi après-midi. Neuf hélicoptères ont effectué des rotations à faible allure au-dessus des Champs-Élysées. Les pilotes de chasse de l'armée de l'air ont réalisé une mission de reconnaissance visuelle du parcours du prochain défilé aérien du 14-Juillet. À cette occasion, Europe 1 s'est envolée avec eux pour assister aux derniers préparatifs, essentiels, un mois et demi avant le grand jour.

Première étape : Europe 1 embarque depuis la base aérienne de Vélizy-Villacoublay dans les Hauts-de-Seine avec Alexandre, le capitaine de corvette, sous le vrombissement des moteurs. Dix minutes plus tard, un virage à droite. La Défense se situe juste en face, c'est le piège pour tous les pilotes. "Oui, il y a 18 degrés entre la Grande Arche de La Défense et l'axe des Champs-Élysées", note Alexandre. "Heureusement, il y a l'esplanade avant qui permet de bien s'axer sur l'avenue, donc cela compense ces fameux 18 degrés", poursuit le capitaine de corvette.

Un repérage pour "connaître les limites en altitude"

Le 14 juillet prochain, le capitaine Thibault sera aux commandes d'un Rafale. C'est son premier défilé, donc tout doit être calibré au millimètre près. "Le piège, c'est surtout les antennes, les grues de travaux...", relève-t-il au micro d'Europe 1. "Il faut les voir avant pour connaître les limites en altitude surtout."

Au sol, le général Louis Péna supervise. Il est le chef d'orchestre de ce défilé aérien 2022. "Il y a beaucoup de choses qu'on apprend et pour lesquelles on s'entraîne qui vont être mises en œuvre dans le cadre du 14-Juillet, mais juste pour être beau devant les Français et respecter le timing tel qu'on nous l'a demandé", affirme-t-il, en ajoutant : "Beau au bon moment parce que c'est un moment très privilégié, d'abord pour la nation au sens large, mais singulièrement pour les aviateurs." Cette année, 92 avions et hélicoptères survoleront la plus belle avenue du monde. Le top départ sera donné par le signal habituel : celui du président de la République au moment-même où il s’assiéra sur sa chaise.