Défi scolaire pour l'océan : des élèves récompensés jusqu'à 1.000 euros

Protéger l'environnement, c'est aussi préserver nos milieux marins. Ces 300 collégiens et lycéens l'ont bien compris, ils étudient la biodiversité des fonds marins depuis l'école primaire. Cette année, certains d'entre eux ont reçu à l'Aquarium de Paris un prix de la fondation Maud Fontenoy qui récompense les élèves travaillant sur le sujet. Des prix qui peuvent aller jusqu'à 1.000 euros.

Être conscient des menaces écologiques dès le plus jeune âge

Brieuc et Anna, lycéens à Rennes, ont travaillé pendant des mois sur la préservation des océans. Leur projet qui a remporté l'une des distinctions est une vidéo nommée "Tout est bon dans le poisson". "On se dit que le poisson, c'est finalement la nourriture qu'on trouve à la poissonnerie, mais en fait pas du tout. Il y a énormément d'outils, la peau par exemple qui peut être utilisée en chirurgie pour soigner les grands brûlés", détaille Brieuc face aux méduses flammes et aux requins à pointes noires.

"Quelque chose qui m'a vraiment émerveillé, c'est au niveau des écailles, elles ont des propriétés qui permettent de créer de l'électricité, quatre écailles peuvent faire 14 volts", précise Anna.

Cette initiative permet aux élèves dès la maternelle d'être conscients des menaces écologiques qui pèsent sur les océans, comme l'explique la navigatrice Maud Fontenoy : "Le plastique mangé par les tortues ou les requins menacés sont des sujets qui reviennent souvent."

Les professeurs pensent déjà au défi de l'année prochaine, certains voudraient explorer la thématique de l'Europe des océans, d'autres celle du corail.