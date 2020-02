Tofaille des Vosges ou crozets savoyards : découvrez les recettes de montagne massif par massif

La cuisine de montagne, nourrissante et réconfortante, est forte d'une identité où les produits utilisés sont locaux et de saison et ce, bien avant la tendance locavore des grandes villes. Cette particularité fait de la gastronomie montagnarde une cuisine variée : chaque massif ayant sa recette, sa ou ses spécialités.

Les Alpes : du crozet à la tarte aux myrtilles

Les spécialités culinaires propres aux Alpes sont variées, inspirant de nombreux chefs. Pour preuve, à elle seule la Savoie compte 35 restaurants étoilés. Les recettes, plutôt classiques, mettent à l'honneur le fromage. La raclette, la fondue et le reblochon en tartiflette sont les leitmotiv de la gastronomie montagnarde.

Les crozets savoyards, les petites pâtes carrées mélangées au Beaufort, à la crème fraîche et aux lardons sont une tradition de la Savoie Mont Blanc. Parfois, les crozets sont même accompagnés de la saucisse de Diot.

© Matt Squirrell

Et pour une note sucrée, la célèbre tarte aux myrtilles est une spécialité de la région.

© Pixabay

Le Jura : le fromage à l'honneur

Encore du fromage et non des moindres dans les montagnes du Jura, le Mont d'or fait fureur. Le fromage, fondue au four, se mange avec des pomme de terre vapeur et de la charcuterie. Un autre plat, tout aussi léger, les pommes de terre au morbier et au lard.

Les Vosges et ses spécialités au four !

Dans les restaurants des montagnes vosgiennes, les amateurs de cuisine pourront apprécier la tofaille : des pommes de terre avec du lard et des oignons. La tarte aux myrtilles est également consommée dans les Vosges. Elle y est appelée la "tarte aux brimbelles". C'est le dessert de prédilection des fermes-auberges des Hautes-Vosges.

© Marmiton

Les Pyrénées et ses spécialités au chou

La soupe paysanne complète avec du chou, des pommes de terre, et de la poitrine fumée est la soupe de montagne préférée des Pyrénées-Orientales. Autre plat des montagnes pyrénéennes, le trinxat, un plat d'origine catalane fait avec du chou, de la pomme de terre cuit à l'eau et du lard gras.

Truffade et gâteau à la broche dans le Massif Central

La truffade, ce plat cuit au four fait de pommes de terre et de Cantal, est servi accompagné de salade verte en Auvergne. De son côté, le gâteau à la broche est la spécialité de l'Aveyron.

© Sven Teschke

Des recettes montagnardes fortes de leur spécificités locales avec des similitudes : la prédominance du fromage et de la pomme de terre, des mets réconfortants pour les longs soirs d'hiver.