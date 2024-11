Découvrez le palmarès du 37e concours «Meilleurs franchisés et partenaires de France» 2024-2025 de l’IREF

Ils sont nombreux à avoir tenté leur chance pour décrocher l'un des prix du concours des "Meilleurs franchisés et partenaires de France". Organisé par la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise (IREF), la 37e cérémonie s'est tenue ce lundi 25 novembre. Plus d'une soixantaine de récompenses ont été décernés par le jury présidé par Alain Di Crescenzo, président de la CCI France. Tous les vainqueurs étaient lundi soir au Pavillon Gabriel, à Paris, pour recevoir leur prix.

Positivité et inspiration

Alors que l'intelligence artificielle est au centre de toutes les attentions, de nouveaux trophées ont été remis cette année à celles et ceux qui œuvrent à l'innovation métiers ou réseaux. Parmi les nouveautés, le prix de l'hypercroissance économique et financière, ou encore un Trophée d'or pour le premier réseau mondial d'indépendants.

Malgré un contexte économique général tendu, positivité et inspiration étaient les maîtres mots de la soirée dans un secteur d'activité particulièrement actif.

Par ailleurs, Michel Kahn, le président de l'IREF, sera invité d'Europe 1 Bonjour ce mardi 26 novembre.

Découvrez l'intégralité du palmarès 2024 :