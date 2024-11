«Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» : tout savoir sur la 37e édition du concours de l'IREF qui se déroule ce lundi

Ce lundi à 15h aura lieu la 37e cérémonie de remise des prix du concours des "Meilleurs Franchisés & Partenaires de France" au Pavillon Gabriel, à Paris. L'évènement, parrainé par le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et dont Europe 1 est partenaire, est organisé par la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise (IREF). Il s'agit du plus ancien concours dédié à la franchise et au partenariat. Cette année, le jury du concours est présidé par Alain Di Crescenzo, président de CCI France.

De nombreuses nouveautés

Alors que l'intelligence artificielle devient un sujet central, l'IREF a cette année décidé de mettre en avant, via de nouveaux prix, celles et ceux qui ont œuvré à l'innovation métiers ou réseaux. Plusieurs prix seront également remis à des initiatives RSE qui favorisent la relation humaine, entre collaborateurs ou tourné vers l'expérience client. Autres nouveautés : un prix de l'hypercroissance économique et financière, ainsi qu'un Trophée d'Or au premier réseau mondial d'indépendants.

La cérémonie sera retransmise à partir de 15h sur la page Facebook de l'IREF. Dès ce lundi soir, vous pourrez retrouver sur Europe 1.fr le palmarès complet de cette 37e édition.