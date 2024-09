Déconsommation : les clients réduisent leurs achats en grandes surfaces, choix des consommateurs ou contrainte ?

Trois ans après une hausse continue des prix, la consommation peine à repartir dans les grandes surfaces. Pour cause, les Français semblent avoir changé leur manière d'acheter et ce n'est pas seulement en raison des prix.

"On ne fonctionne plus par rapport à la santé, on fonctionne par rapport à notre budget"

Des pâtes, du riz, quelques condiments, mais rien de plus. Le caddie de Géraldine et de son mari est beaucoup moins rempli qu'avant. "Le poisson, on en mange deux fois par semaine. Avant, on en mangeait cinq fois par semaine. On ne fonctionne plus par rapport à la santé, on fonctionne par rapport à notre budget. On est obligé de réduire", confie-t-elle.

Une réduction des achats subie et parfois choisie, à l'image de Clémence. Cette célibataire a appris depuis l'inflation à n'acheter que le nécessaire. "Ce qui n'est pas essentiel, je n'achète pas. Par exemple, les trois paquets de gâteaux en promotion, un seul, ça suffit amplement", lance-t-elle.

Un modèle de consommation plus responsable

Consommer avec parcimonie et avec du sens : ce couple de retraités a découvert les circuits courts grâce à une fermière. Depuis, ils ne jurent que par elle pour la viande. "Depuis le Covid-19, on va chercher notre colis de viande tous les mois chez elle. On peut prendre un colis de dix kilos. Nous n'achetons plus de viande au supermarché", expliquent-ils.

La quête d'un modèle plus responsable semble donc, bien au-delà des prix, animés les consommateurs désormais et la crise agricole de l'hiver dernier n'a pas aidé ces supermarchés à redorer leur blason en la matière.