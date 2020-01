Soldes d'hiver : les commerçants s'attendent à "un moment très difficile"

REPORTAGE

C'est parti pour les soldes d'hiver. Petite nouveauté avec le début de cette période de rabais qui commence le mercredi 8 janvier : les soldes ne dureront que quatre semaines au lieu de six habituellement. La fin est donc prévue mardi 4 février. Des soldes concentrés sur une durée plus courte, c'est l'idée trouvée par le ministère de l'Economie pour essayer de redynamiser cette période un peu boudée par les Français ces dernières années. Europe 1 est allée à la rencontre des commerçants à Paris. Ils ne sont pas tous convaincus par cette nouvelle formule.

"On aura peut-être un peu plus la cohue avec quatre semaines"

"Là on a une grosse pression parce que les gens ne sont pas du tout en mode 'acheter' avec toute cette pression de grève, de stress". Dans sa boutique de prêt-à-porter du 15ème arrondissement de Paris, Patricia est prête pour le coup d'envoi des soldes, même si elle ne croit pas vraiment à cette nouvelle version raccourcie. "Il y a eu aussi pas mal de ventes privées énormes en décembre, on a rajouté le Black Friday, les gens rentrent de vacances... Je pense que cela va être un moment très difficile."

À quelques boutiques de là, Lise se dit plutôt confiante : vendre sur une période plus courte cela va forcément dynamiser les ventes. "Je reste positive, les gens auront quand même le temps de se déplacer. Quatre semaines c’est largement suffisant. Comme ça on aura peut-être un peu plus la cohue", sourit-elle.

Un déstockage important

Avec une fin d'année plutôt morose à cause de la grève, il faut s'attendre à un déstockage important selon Emile Walkselman de la Fédération de la chaussure. "C’est sur que le mois de décembre ayant été très mauvais, les soldes seront plus importants que d’habitude. On n’a pas vendu la marchandise, il faut bien qu’on fasse de la place pour la nouvelle collection et de la trésorerie pour payer nos échéances." Un autre avantage de ces soldes plus courts : les remises importantes comme les -50% ou les -60% se feront attendre moins longtemps.