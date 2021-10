De retour à Marseille, Macron attendu au tournant pour lancer la rénovation des écoles

REPORTAGE

"Marseille en grand", la suite : Emmanuel Macron est de retour dans la cité méditerranéenne, comme il l'avait annoncé, pour suivre l'évolution de son grand plan pour la ville. L'une de ses priorités concernent les écoles municipales, dont le délabrement impose des rénovations et constructions de nouveaux établissements. Dans ce plan à 1,2 milliard d'euros, l'État payera une partie et la mairie le reste. Une répartition à affiner, donc, mais que beaucoup espèrent la plus rapide possible.

"Plus l'État va mettre d'argent…"

Il n'y a en effet pas de temps à perdre, selon Pierre-Marie Ganozzi. "Là, le projet est lancé", explique l'adjoint au maire de Marseille, devant les tractopelles à l'oeuvre devant l'école Saint-Louis. "On a créé une école provisoire rapidement en préfabriqués. On est à peu près à 16 millions d'euros de travaux." Mais quelle sera la participation de l'Etat ? L'élu espère un "50-50". Mais Emmanuel Macron n'a toujours rien annoncé et le corps enseignant s'impatiente.

"Dépêchez-vous", lance ainsi Virginie Akliouat, du syndicat Snes-FSU. "La situation est urgente et il est maintenant temps de concrétiser les choses. L'investissement de l'État va déterminer le calendrier. Plus l'État va mettre d'argent, plus les travaux vont pouvoir se faire rapidement", explique la syndicaliste sur l'évolution de ces rénovations.

174 écoles concernées

D'autant qu'il y a urgence à agir dans certaines écoles, déplorent les parents. Comme à Saint-Barthélémy, dans le nord de la ville : "À cause des rats, mi-septembre, on avait fermé la maternelle", raconte la mère d'un élève. "Pendant une semaine passée, ils s'étaient nichés dans les placards et ont mangé les livres. On a retrouvé des cadavres de rats morts. J'aimerais que ça soit refait au plus vite." Au total, il y a 174 écoles sont à reconstruire, à agrandir ou à rénover. D'ici dix ans ou cinquante ans ? Tout dépendra donc du financement annoncé par Emmanuel Macron.