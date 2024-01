«De pire en pire» : Paris domine, sans surprise, le classement des villes les plus embouteillées de France

Combien de temps passez-vous chaque année dans les bouchons ? Longtemps, sans doute, si vous êtes Parisien puisque la capitale est, sans surprise, la ville la plus embouteillée de France, selon le classement de TomTom, le développeur de systèmes de navigation.

À Paris, en 2023, les automobilistes ont passé en moyenne 120 heures dans les bouchons, soit cinq jours de perdu. Un chiffre colossal et surtout supérieur de 11 heures par rapport à celui de 2022. L'étude de TomTom précise aussi que la vitesse moyenne de circulation dans la capitale a été la plus lente de France avec 23km/h de moyenne.

"Ça me fait de la peine pour ceux qui travaillent"

Des chiffres énormes, mais qui ne surprennent pas les automobilistes rencontrés dans le 15ᵉ arrondissement. "C'est de pire en pire". "Dans Paris, c'est très difficile de circuler, ça, c'est sûr. Surtout à certaines heures". "Moi, je suis toujours en voiture sur Paris, ça me pose beaucoup de problèmes", confient ces différents usagers de la route. "Ça me fait de la peine pour ceux qui travaillent. Et passer des heures dans les bouchons, ce n'est pas bon pour la planète", ajoute cette retraitée.

Ces embouteillages sont également une mauvaise nouvelle pour notre portefeuille. Le trafic parisien infernal, combiné à des prix à la pompe élevés, a fait augmenter de 45 % le budget carburant d'un conducteur de voiture essence, soit un surcoût de 288 euros. Paris domine ainsi largement ce classement des villes les plus embouteillées, devant Bordeaux (111 heures) ou encore Lyon (89 heures). Parmi les bons élèves, on peut citer Saint-Étienne, Reims ou encore Le Mans.