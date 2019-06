Paris reste la ville la plus embouteillée de France

Il y a des bouchons à Paris, et ce sont les GPS TomTom qui le disent. Selon l'entreprise néerlandaise, qui établit chaque année un classement mondial des villes les plus embouteillées, Paris est la 18ème ville européenne la plus embouteillée, la première en France, la 41ème au niveau mondial.

36% de ralentissements en moyenne

Paris reste donc la ville française la plus embouteillée, comme il y a un an, avec 36% de ralentissements en moyenne, un score stable sur une année. Dans ce classement peu glorieux, la capitale française devance de justesse Marseille (35%) et Bordeaux (32%). Au niveau européen, Paris se classe à la 18ème place, loin derrière Moscou (56%), ville la plus embouteillée d'Europe, et derrière d'autres grandes capitales européennes, comme Rome (39%), Bruxelles (37%), ou encore Londres (37%).

Dans le détail, TomTom a calculé les heures et les jours de la semaine où les ralentissements ont été les plus imposants. À Paris, mieux vaut donc éviter de circuler le mardi vers huit heures du matin, où TomTom a noté 78% de ralentissements, ainsi que le vendredi, entre 17 et 18 heures, avec plus de 70% de ralentissements. En 2018, la journée la plus embouteillée fut le 6 février, jour de neige, avec 73% de congestion. En revanche, c'était plus calme le 15 août, où seuls 8% de ralentissements avaient été observés…