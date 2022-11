De moins en moins de Français se rendent systématiquement aux urnes, selon l'INSEE

L'électeur zappeur est désormais la règle. Seul un tiers des inscrits (37%) a voté aux quatre tours des élections de 2022 (deux pour la présidentielle, deux pour les législatives), selon une étude de l'Insee qui confirme que voter à toutes les élections nationales est une pratique qui se perd depuis 20 ans.

Selon cette enquête sur la participation électorale publiée jeudi, qui fait référence car elle permet de suivre le comportement réel (grâce aux listes d'émargement des bureaux de vote) des électeurs sur toute la séquence, le vote systématique a ainsi baissé de 11 points en 20 ans (48% en 2002).

24% des moins de 35 ans n'ont pas voté en 2022

L'abstention systématique (aux quatre tours) est en hausse en revanche, passant de 12% des inscrits en 2002 à 16% en 2022. Entre ces deux attitudes électorales, le vote intermittent (voter à au moins un des quatre tours, mais pas à tous), a concerné 47% des inscrits en 2022. Bien qu'en recul de 4 points par rapport à 2017 (51%), il reste nettement au-dessus du vote systématique, ce qui n'était pas le cas de 2002 à 2012.

Sans grande surprise par rapport aux enseignements récurrents des études des politologues, les plus jeunes s'abstiennent davantage, de manière systématique ou occasionnelle, que les plus âgés. 24% des moins de 35 ans n'ont voté à aucun tour en 2022, et le chiffre de l'abstention systématique atteint même 32% pour les 25-34 ans qui résident dans une commune différente de celle de leur inscription. Ce n'est le cas que pour 9% des 50-69 ans (mais en revanche pour 56% des plus de 90 ans).

Une participation qui augmente avec le niveau de diplôme

Le vote intermittent diminue lui aussi avec l'âge. 60% des 18-24 ans ont voté par intermittence en 2022, contre 43% des 65-69 ans et 24% des 90 ans et plus. A tous les âges, il est plus fréquent de voter à la présidentielle qu'aux législatives, mais cette préférence est encore plus marquée pour les moins de 30 ans (74% ont voté au moins un fois à la présidentielle, contre 35% aux législatives).

Autre confirmation : la participation électorale augmente avec le niveau de diplôme. Seuls 10% des inscrits de 25 ans ou plus ayant un diplôme de l'enseignement supérieur n'ont voté à aucun des tours, contre 30% parmi ceux qui n'ont pas de diplôme. La participation diffère aussi selon les groupes professionnels. Ainsi, les ouvriers non qualifiés étaient trois fois plus souvent des abstentionnistes systématiques en 2022 que les cadres (24% contre 7%).

Lors de la dernière présidentielle, l'abstention a atteint 26,31% au premier tour en avril, et 28,01% au second. Elle a grimpé ensuite à 52,49% au premier tour des législatives de juin, et 53,77% au second.