De la pêche à la dégustation, tout savoir sur les moules de bouchot

Souvent plus ferme et plus charnue que les autres, la moule de bouchot est reconnue pour sa qualité, qui ne doit rien au hasard (ou presque). C'est ce que nous expliquent Laurent Mariotte et ses chroniqueurs dans l'émission La Table des bons vivants. Ils sont allés pour l'occasion du côté de la baie du Mont-Saint-Michel à la rencontre de Nicolas Lebeau, pêcheur et président du comité moules de bouchot de la baie. Prêt à embarquer ?

Petit précis

"Contrairement à ce que certains pourraient penser, 'bouchot' n'est pas une appellation, c'est une technique de culture de la moule", explique Olivier Poels. "Au 13e siècle, un navigateur qui s'appelle Patrick Walton fait naufrage et cherche par tous les moyens à se nourrir. Il plante des grands pieux de bois dans la mer avec une sorte de filet en se disant qu'il va pouvoir attraper des oiseaux marins et peut-être un peu de poisson au moment où la mer va reculer." Mais il n'en est rien. À la place, le navigateur constate que ses pieux sont pleins de moules venues s'agripper. Ce qui donne naissance à une technique de culture de la moule : la moule de bouchot.

Aujourd'hui, la technique a un peu évolué comme l'explique Nicolas Lebeau, pêcheur de moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel : "On a une grue hydraulique à bord du bateau avec un panier au bout qui nous permet d'aller pêcher les moules sur le pied. C'est comme le jeu du grappin de la fête foraine. La seule différence, c'est qu'effectivement, nous, on gagne à chaque fois."

Nature ou non ?

Il y a les puristes de la moule de bouchot et les gourmands. Et parfois, les deux se rencontrent. "Les moules de bouchot se mangent nature, sans viande, sans sauce, sans rien du tout", pour le pêcheur. "Déjà, pour avoir le vrai goût et la vraie texture, c'est le goût de la baie du Mont-Saint-Michel. On arrive à retrouver de petite saveur sucrée, un arrière-goût de noisette. Un peu comme dans le vin, où on a des termes vraiment très précis au moment de la dégustation."

Pour Yves Camdeborde, la gourmandise prime : "Je pense un peu à mes origines du Sud-ouest en bordure de l'Espagne. C'est de les manger à l'apéritif, farcies, c'est très simple à faire. Un beurre avec du persil et des noix. On prend les moules après, dans une casserole d'eau, on fait bouillir de l'eau. On va jeter nos moules dedans. Et dès qu'elles s'ouvrent, on les retire. On enlève la coquille où il n'y a pas de poisson. Après, on laisse refroidir. On couvre de beurre. On met au réfrigérateur. Et juste avant de servir, on passe 2 à 3 minutes au four." Une recette à reproduire ce week-end et à déguster avec le beaujolais nouveau !