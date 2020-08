La recette des moules à la crème, délicieuse alternative aux moules marinières

Europe 1 vous propose mardi une recette pour cuisiner les moules de bouchot, reconnaissables à leur coquilles noires bleutées et à leur chair jaune orangée. Pour cette recette, il vous suffit de seulement quelques ingrédients : des moules, de la crème, des lardons et du cidre. Les plus audacieux pourront aussi se régaler avec une recette de moules au curry breton.

Recette des moules à la crème

Ingrédients Une demie-bouteille de cidre brut

2 kg de moules de bouchot

200 grammes de lardons

3 oignons

60 g de beurre

25 cl de crème fraîche

60 g de farine

Tout d'abord, versez la moitié du cidre dans une grosse cocotte. Ajoutez ensuite les moules. Faites cuire à feu vif jusqu’à ce que les moules s'ouvrent.

À côté, dans une casserole, faites revenir des oignons dans du beurre, et une fois qu'ils sont dorés, ajoutez les lardons. Incorporez ensuite de la farine et remuez le tout au fouet. Dans la casserole, versez le jus de cuisson des moules et le reste de cidre. Puis, laissez réduire à petit feu avant d’incorporer la crème en remuant avec un fouet.

Quand la crème prend une couleur dorée, dressez les moules dans un plat et nappez-les de cette crème aux lardons. En accompagnement, vous pouvez servir des frites à vos invités.

Où manger des moules à la crème ?

Si vous n'avez pas envie de cuisiner, vous pouvez aussi déguster des moules-frites à la crème au restaurant. Marion Sauveur, journaliste culinaire, vous recommande le bistrot Le Petit Bouchot, à Fréhel, dans les Côtes d'Armor, qui ne propose que des produits frais et locaux. Vous pourrez aussi y découvrir les moules de bouchot au curry breton, baptisé le "kari gosse". Ce mélange d’épices est notamment composé de gingembre, curcuma, girofle, piment rouge et cannelle. Il a été créé par un pharmacien breton, Monsieur Gosse.

Les moules au curry breton

Chez vous aussi, vous pouvez vous régaler grâce à une recette de moules au curry breton.

Ingrédients 2 litres de moules

1 grosse cuillère à soupe de curry breton

1 verre de vin blanc

10 cl de crème fraîche

50 g de beurre

1 échalote

Persil

Commencez par faire fondre le beurre. Faites rissoler l'échalote finement hachée. Ajoutez le vin et laissez cuire 2 minutes avant d’y ajouter les moules. Couvrir et laissez cuire 5 minutes après le début de l'ébullition.

Égouttez les moules. Filtrer le jus, le crémer et ajouter du curry breton. Laisser réduire sur le feu quelques minutes.

Versez les moules et dégustez.