Dassault envisage de livrer jusqu'à cinq Rafale par mois dans les années à venir

Dassault Aviation envisage de monter rapidement en cadence et "étudie la possibilité" de livrer jusqu'à cinq Rafale par mois comme demandé par Emmanuel Macron face aux turbulences géopolitiques, a déclaré son PDG Eric Trappier dans une interview au JDD. Le président français a annoncé mardi que l'Etat allait "accroître et accélérer les commandes de Rafale" au bénéfice de l'armée de l'air dans le cadre de nouveaux investissements de défense décidés face à la "bascule" géopolitique.

"En 2020, nous livrions moins d'un Rafale par mois"

"En 2020, nous livrions moins d'un Rafale par mois. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de deux par mois et nous allons encore augmenter le rythme (...) Nous prévoyons d'atteindre trois Rafale livrés par mois l'année prochaine, et quatre à partir de 2028-29, a déclaré le PDG du groupe français. "Nous avons entendu l'appel du président et étudions la possibilité de passer à cinq Rafale par mois. Il n'y a pas encore de commandes concrètes, mais nous souhaitons anticiper. Avons-nous suffisamment de surface? Faut-il recruter? Les sous-traitants pourront-ils suivre? Les motoristes seront-ils capables de répondre à la demande? Nous avons lancé l'étude", a-t-il ajouté.

Il a confirmé les volumes dont a besoin l'armée française évoqués par le ministre des Armées, à savoir une vingtaine de Rafale pour l'armée de l'air et une dizaine pour la Marine nationale. Interrogé pour savoir si le Rafale a une carte à jouer face à l'imprévisibilité de Donald Trump alors que des commandes de F-35 américain sont suspendues, Eric Trappier a dit que Dassault était "prêt à fournir" ses services.

"Le Rafale est devenu l'alpha et l'oméga"

Dassault souhaite notamment "proposer" son avion au Portugal. "C'est un pays de l'Union européenne et de l'Otan. Il disposerait des mêmes capacités d'interopérabilité que nous dans le cadre de l'Alliance, donc cela semble logique", a ajouté M. Trappier. Il a dit avoir "confiance" concernant la livraison de Rafale en Inde, un contrat en préparation depuis longtemps. "Pour nous, c'est aussi une opportunité d'étendre nos chaînes de production en installant une ligne sur place, destinée aux besoins indiens, mais qui pourrait également servir dans notre montée en puissance."

"J'ai connu la période où le Rafale était décrié. Aujourd'hui, il est devenu l'alpha et l'oméga car il sait tout faire et il est 100% français", a-t-il dit, en critiquant au passage le modèle d'Airbus, géant de l'aéronautique européen "si grand qu'il ne sait plus ce qu'il fait" et inapproprié, selon lui, pour l'Europe de la défense.