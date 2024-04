D'après le maire de Mions, un élu communiste «a porté l'écharpe du Hamas» lors d'un conseil métropolitain

C'est le ras-le-bol d'un maire d'une grande métropole. Claude Cohen, élu à Mions, commune de 13.000 habitants en périphérie de Lyon, a pris la décision de démissionner en raison d'un "certain nombre de cumuls" d'éléments ces derniers temps, et notamment d'insultes antisémites reçues depuis l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023.

Des propos "très réguliers" depuis le 7 octobre

"J'ai des propos antisémites très réguliers depuis que je suis élu puisque je porte un nom qui ne peut pas prêter à confusion. Malheureusement, je l'ai subi en fonction des événements d'Israël", explique-t-il au micro d'Europe 1.

L'édile ne peut attribuer ces propos à des personnes précises "dans la mesure où ce sont des pages cachées", mais il souligne que son opposition ne lui a "jamais fait de cadeau". "Ils sont proches de La France insoumise. Je n'incrimine personne. D'ailleurs, ils ne m'ont jamais apporté de soutien", pointe l'élu, qui raconte avoir été insulté "en tant que maire" il y a trois semaines. "Bien sûr, on n'insulte pas tous les maires. Je suppose que moi, c'est à cause de mon nom. Au bout d'un moment, c'est le ras-le-bol", lâche-t-il.

"Je fais très bien la différence entre l'écharpe palestinienne et l'écharpe du Hamas"

Et le maire d'en venir à un épisode récent qui a pu motiver sa décision de quitter ses fonctions. "Lors du dernier conseil métropolitain, une personne est intervenue, c'est un élu communiste qui a porté l'écharpe du Hamas pendant son intervention. Je vous le garantis !", insiste Claude Cohen, poursuivant : "Je fais très bien la différence entre l'écharpe palestinienne et l'écharpe du Hamas. Je fais très bien la différence". Finalement, l'édile "a préféré démissionner. Je n'ai plus la force de supporter tout ça", concède-t-il.

Samedi soir, la préfecture du Rhône indique à Europe 1 que la gendarmerie nationale "n’a enregistré aucun dépôt de plaintes pour des actes antisémites à l’encontre du maire de Mions notamment en 2023 et 2024. Si cela avait été le cas, il est évident que la préfète aurait apporté son soutien au maire et mobilisé ses services".