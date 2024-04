Israël convoque les ambassadeurs des pays ayant voté pour un «État palestinien» à l'ONU

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé samedi la convocation dimanche des ambassadeurs des pays du Conseil de sécurité ayant voté en faveur de l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations unies. "Les ambassadeurs de France, du Japon, de la Corée du Sud, de Malte, de la République slovaque et de l'Equateur seront convoqués demain" et "une vive protestation leur sera exprimée", a indiqué le ministère sur son compte X.

Une protestation sera également présentée aux ambassades des pays ayant voté pour la proposition algérienne, qui a été rejetée, visant à améliorer le statut des Palestiniens qui ont depuis 2012 le statut inférieur "d'Etat non membre observateur".

"Israël n'acceptera pas l'établissement d'un Etat terroriste"

Selon le ministère, le message adressée aux ambassadeurs est le suivant: "Un geste politique aux Palestiniens et un appel à reconnaître un Etat palestinien - six mois après le massacre du 7 octobre - est une prime au terrorisme". "Israël n'acceptera pas l'établissement d'un Etat terroriste qui mette en danger ses citoyens", a-t-il ajouté.

Les Palestiniens demandaient au Conseil de sécurité d'accepter qu'un "Etat palestinien" déjà reconnu par la majorité des capitales prenne sa place "légitime" au sein des Nations unies. Mais lors du vote jeudi, les Etats-Unis, qui ont tout fait pour retarder le vote, n'ont pas hésité à recourir à leur droit de veto, qu'ils utilisent régulièrement pour protéger leur allié israélien.