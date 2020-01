Dans le Gers, la "jolie tradition" des vendanges tardives du Pacherenc

REPORTAGE

C'est à la lumière des étoiles et des flambeaux que les vendangeurs rejoignent, chaque soir de la Saint-Sylvestre, les vignes de Pacherenc, dans le Gers. Chaque année, une vendange tardive et nocturne y est organisée. Dans le public invité à participer, chacun s'arme d'un petit sécateur pour cueillir les derniers grains de raisin. Rosés, violacés, chargés en sucre et en miel, ils donneront un goût très particulier à l'alcool.

"On n'est pas du coin mais on vient exprès pour partager cette expérience avec les gens du village", témoigne une participante. "C'est un moment de partage tous ensemble." Moment de partage apprécié par d'autres. "C'est une expérience formidable, très agréable et émouvante", se réjouit une dame. Un grand amateur de vin, lui, y voit la perpétuation de "l'esprit de Noël". "C'est une jolie tradition. Tout le monde est réuni autour d'une curiosité de la région."

Des "arômes de fruits très mûrs"

Depuis le 18ème siècle, le vignoble de Pacherenc vendange très tard. Mais au début des années 1980, le gel a obligé à cueillir le raisin à la fin du mois de décembre. "Ce sont des vins qui seront avec des arômes de nèfles, de fruits très mûrs, qui ont tendance à un peu pourrir dans la corbeille", décrit un vigneron. "On va retrouver ces arômes de maturité extrême." Surtout, "malgré la vendange tardive, il y a de l'acidité dans le vin. Cela donne des compromis en bouche assez subtils, assez sublimes".

Ce réveillon aux accents un peu magique se poursuit autour d'un grand feu, de sarments et d'un vin chaud. Évidemment.