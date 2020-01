Dans l'Allier, des vélos dans les classes pour canaliser l'énergie des élèves

Imaginez un vélo d'appartement, silencieux, mais à la place du guidon se trouverait un pupitre assez large pour poser cahiers, trousses et calculatrices. Le concept a été lancé au collège Lucien Colon de Lapalisse dans l'Allier. "C'est un peu compliqué de pédaler et d'écrire en même temps, mais au fil du temps, on s'y habitue." Au fond de la classe, au dernier rang, Flavian enfourche le vélo de bureau. Il résout une équation tout en pédalant.

"Se mettre dans sa bulle"

Alexandre l'a aussi adopté : "Ca permet de se mettre un peu dans sa bulle quand on fait des exercices, j'étais un peu dispersé avant, là moins." En une heure, deux élèves volontaires passent de la chaise à la selle. Si un élève est trop agité, l'enseignant peu intervenir et l'inciter à pédaler pour canaliser son énergie.

Plus attentifs... mais pas meilleurs en maths

"J'ai vu des élèves de sixième et cinquième qui peinent à garder leur attention, affirme Anthony, professeur de mathématiques, qui y voit une alternative à la sanction. Quand ils se mettent sur le vélo de bureau, ils ne bougent plus une oreille, ça ne les rend pas meilleurs en maths mais ça les rend plus attentifs."

Pour l'instant, quatre vélos de bureau ont été installés, mais le succès est tel que l'établissement en a commandé seize autres.