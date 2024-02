Dans l’Ain, les agriculteurs bloquent deux centrales d’achat de la grande distribution

Les agriculteurs continuent à mettre la pression sur le gouvernement alors même que les présidents de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ont été reçus ce mardi par Emmanuel Macron. Ce mercredi, le Premier ministre Gabriel Attal va faire des annonces concernant l'agriculture lors d'une conférence de presse, juste avant le conseil des ministres. À quelques jours du Salon de l'Agriculture, des exploitants de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, bloquent des centrales d'achat à partir de ce mercredi. Europe 1 s'est rendue à leurs côtés.

"La grande distribution ne joue pas le jeu"

Deux centrales d'achats de la grande distribution dans le viseur des agriculteurs de Bourg-en-Bresse. "On part sur un blocage des entrées et sorties des camions. Pour vraiment montrer qu'aujourd'hui, la grande distribution ne joue pas le jeu. Aucun, il n'y a aucune enseigne qui fait de la production locale à 100% et qui rémunère les agriculteurs au coût réel de production", explique Justin Chatard, responsable des Jeunes Agriculteurs de la région.

Le syndicat dénonce également une tromperie des distributeurs qui visent les consommateurs : "On a trouvé des étiquetages avec des drapeaux français affichés sur le devant. Et quand on retourne le produit et qu'on va voir les petites lignes, on se rend compte que la matière première vient de l'étranger".

"Il faut que le gouvernement ait conscience de ça !"

Mettre la pression sur la grande distribution, c'est aussi une façon de la maintenir sur le gouvernement, estime Jonathan Janichon, président de la FDSEA de l'Ain. "Il faut vraiment que le gouvernement aille très vite et qu'il prenne conscience qu'on n'aura pas le droit à deux fois. Si on n'arrive pas à atteindre notre but cette fois, ça veut dire qu'on va encore diviser le nombre d'agriculteurs par deux. Et cette fois-ci, on aura vraiment des problèmes pour alimenter la population. Il faut que le gouvernement ait conscience de ça !", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Les blocages devraient se généraliser dès jeudi pour plusieurs jours dans toute la région, notamment près de Lyon.