Colère des agriculteurs : les promesses du gouvernement tardent à se concrétiser, selon les exploitants

Les agriculteurs sur le point de remettre le couvert ? Plusieurs semaines après avoir conduit leurs tracteurs aux portes de Paris, pour signifier leur mécontentement, les exploitants comptent bien redonner de la vigueur à leur mobilisation qui avait poussé le gouvernement à débloquer un fond d'urgence de 400 millions d'euros. Ils comptent sur le Salon de l'agriculture, qui ouvrira ses portes le week-end prochain, pour braquer à nouveau les projecteurs sur leur mouvement.

La Commission européenne a, de son côté, adopté la dérogation sur la règle des 4% de terres qui doivent être conservées en jachère. Elle a également proposé - ce qui était attendu par les agriculteurs - des mesures de sauvegarde pour limiter les importations venues d'Ukraine.

Une conférence de presse prévue mercredi à Matignon

Paris, de son côté, a déposé des décrets devant le Conseil d'État, mais tout cela demande du temps. Trop de temps, assure Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. "Sur la mesure élevage, par exemple, qui concerne les bovins, sur le fiscal et le social. On nous explique que la mise en œuvre interviendra en 2025, il n'en est pas question ! C'est 2024, c'est l'engagement du Premier ministre. Donc il faut que ça se mette en place", a martelé le responsable syndical ce lundi matin sur Europe 1 et CNews.

L'exécutif semble conscient qu'il se doit d'accélérer. La semaine dernière, Gabriel Attal a reçu la FNSEA et les Jeunes agriculteurs tandis qu'Emmanuel Macron, de son côté, s'est entretenu avec les autres syndicats agricoles. Le chef de l'État doit rencontrer, à son tour, la FNSEA mardi après-midi. Une conférence de presse se tiendra mercredi à Matignon.