Dans la gare de Strasbourg, retour au calme après un week-end de galère

La grève SNCF s'achève. En moyenne, près de deux trains sur cinq ont été supprimés durant le week-end de Noël. Quelques perturbations sont encore à prévoir ce lundi mais le retour au calme est déjà perceptible. En gare de Strasbourg, les voyageurs sont soulagés d'avoir pu fêter Noël en famille.

"Pas de reproches à la SNCF"

Aucune cohue sur le quai. Des sourires sur les visages des voyageurs qui embarquent dans le TGV direction Paris. Pour Eileen, c'est comme si la grève à la SNCF n'avait jamais existé : "On est venu à Strasbourg pour passer les fêtes en famille. On a pu prendre le train aller facilement et on prend le train retour aussi facilement. Il n'y a pas eu de retard. On ne dirait pas qu'il y a eu une grève, tout s'est bien passé pour nous !"

Même son de cloche chez Romain, il est venu passer le réveillon à Strasbourg avec ses proches et il était initialement inquiet de devoir rester seul à Paris au vu des 800 trains annulés sur le week-end.

"On avait calculé nos chances en fonction de la prévision des deux trains sur cinq. On avait 66 % de chance d'en rater un et finalement, on a eu les deux. On est très contents, ils sont à l'heure. Pour une fois, pas de reproches à la SNCF !".

"Je suis content, j'ai mon train"

Pas de reproches non plus pour Illan qui ne pouvait pas risquer de rester bloqué en Alsace après les fêtes. "Je reprends le travail demain matin. Je suis content, j'ai mon train, je peux rentrer chez moi sinon ça aurait été galère", explique-t-il.

Une galère à laquelle n'ont pas échappé les quelque 200.000 voyageurs dont le train a été supprimé ce week-end à Strasbourg.