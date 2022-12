SNCF : «On est face à une société bloquée dans ses administrations publiques», analyse Jean Viard

Au micro de Lionel Gougelot, le politologue et sociologue Jean Viard a livré son analyse au sujet de la grève SNCF qui a fortement perturbé les fêtes de fin d'année. Il a ainsi pointé le manque de dialogue social dans l'entreprise de transports ferroviaires.

Le sociologue estime également que l'absence de dialogue social structure les trois grandes administrations françaises que sont l'hôpital, l'école et les transports. "Leurs outils de gestion sont extrêmement lourds", ajoute Jean Viard.

Des phares de notre modèle social

Cette gestion alourdie n'est pas sans conséquence, l'hôpital, l'école et les transports étant les lieux "phares de notre modèle social. La SNCF y compris qui accueille la nuit les pauvres. Il y a une solidarité dans cette entreprise qui est magnifique. C'était pareil à l'école et à l'hôpital et on voit bien que ce modèle est bloqué. Pour l'école, beaucoup de gens aisés font tout pour passer dans le privé", rapporte le politologue.

L'universitaire estime que la grève de la SNCF est représentative "d'une société très bloquée dans ses grandes administrations publiques". Il ne pense pas qu'un changement de statut de la SNCF puisse changer les choses. Face à ces délitements des services publics, Jean craint "que le privé prenne la main sur tous ces sujets".