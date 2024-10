Cyril Hanouna - Pour Juda, auditeur de confession juive, «à l'université, si on n'est pas pro-palestinien, pro-immigration, pro-LGBT, on est mort»

Le wokisme est-il en train de sévir au sein des universités françaises ? Après des rassemblements pro-palestiniens à Sciences Po, ou encore l'éviction de Gilles Kepel de l'ENS parce qu'il n'adhère pas à cette idéologie, selon ses dires, la question fait réagir les auditeurs de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Parmi eux, Juda, 28 ans, qui témoigne. "C'est très simple, si on n'est pas pro-palestinien, pro-immigration, pro-LGBT, on est mort."

Face à ce que le jeune homme de 28 ans définit comme une "minorité active", il décrit une "majorité silencieuse" (dont il fait partie) qui ne dit pas ce [qu'il] pense parce [qu'il] a peur". "Et eux, ils peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils pensent parce qu'ils ne risquent rien, parce que personne ne va rien leur faire, parce qu'ils sont en majorité." Mais pour Juda, la situation dans les universités n'est que le reflet de ce qu'il se passe dans le pays. "Vous savez, les Juifs de France, on n'a plus notre place ici. Celui qui pense le contraire tombe dans le panneau."