Cyril Hanouna – Pour Gauthier Le Bret, LFI est «passée de la bordélisation à l'intimidation»

Un changement de méthode. LFI a-t-elle opté pour une nouvelle manière de communiquer ? C'est en tout cas l'analyse que fait Gauthier Le Bret. Le chroniqueur d'On marche sur la tête déroule son argumentaire : "Je trouve que les choses se sont accélérées en plus depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'avant, il y avait la bordélisation, maintenant, on est passé à l'intimidation. On voit bien qu'ils cultivent cela. Quand Ugo Bernalicis a dit [dans l'hémicycle] à un tel ou un tel, vos noms seront publics [lors d'un débat sur l'abrogation de la réforme des retraites, ndlr], Rima Hassan qui menace François-Xavier Bellamy dans les couloirs du Parlement européen..."

