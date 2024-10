Cyril Hanouna - Meurtre de Philippine : «C'est une façon de nous narguer», une auditrice s'insurge du refus du suspect d'être extradé

Il "n'a pas consenti à une extradition simplifiée". Taha O., principal suspect du meurtre de la jeune Philippine interpellé en Suisse le 24 septembre, a refusé d'être rapatrié en France. Et cela "horripile" Janine, auditrice d'"On marche sur la tête". Au micro de Cyril Hanouna, elle se demande "de quel droit peut-il dire 'non' ?" au vu des accusations qui pèsent sur lui. Pour elle, "c'est une façon de nous narguer".

Quelques minutes plus tard, Marina, une auditrice de la Sarthe a également tenu à réagir. "On se met à la place des parents une seule minute ? Comment peuvent-ils entendre ça ?" interroge-t-elle. "À quel moment peut-il [Taha O.] décider ?" Pour cette mère de famille, "l'État devrait jouer son rôle et dire : 'il revient, point'".