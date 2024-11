Cyril Hanouna – Pas de pub pour le livre de Bardella dans les gares : «C'est la continuité de ce qu'il s'est passé aux Etats-Unis»

Une bonne nouvelle pour Jordan Bardella ? Alors que le livre du président du RN sort le 9 novembre, l'absence de publicité dans les gares SNCF pour le livre de Jordan Bardella n'en finit plus de faire couler de l'encre. L'éditeur Fayard a même fait savoir, par l'intermédiaire de l'avocate Sarah Saldmann sur Europe 1, qu'il comptait saisir le Tribunal de commerce de Paris. Mais pour Yann, un auditeur d'On marche sur la tête, il faut voir dans cette affaire un parallèle avec Donald Trump, fraichement élu président des États-Unis pour la seconde fois.

"C'est la continuité de ce qu'il s'est passé aux Etats-Unis pendant les élections. On a eu une campagne de dénigrement d'un candidat contre un autre. Et donc en France, ça commence gentiment : Jordan Bardella est la petite bête politique qui monte, qui monte, qui monte... Et on essaye par tous les moyens de le censurer, de lui mettre des bâtons dans les roues dans sa communication".