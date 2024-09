Cyril Hanouna - «Le gros problème en France aujourd'hui, c'est la Sécurité sociale», estime l'animateur

Ce jeudi, dans l'émission On marche sur la tête, Cyril Hanouna a estimé que "le gros problème en France aujourd'hui, c'est la Sécurité sociale". L'animateur a dénoncé "un robinet qui coule à flots toute la journée" alors que l'État est à la recherche d'économie pour élaborer son budget 2025 et réduire le déficit public. Quelques minutes plus tard, Valérie Benaïm s'est dite, de son côté, "très heureuse de vivre dans un pays avec une Sécurité sociale où les moins aisés peuvent avoir accès à des soins, à l'école gratuite".