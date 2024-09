Cyril Hanouna - «Intifada à Paris» : «Ils font du mal à la cause palestinienne», estime Olivier Dartigolles

Ses propos ont suscité une vive polémique. Elias d’Imzalène, un Français fiché S par les services de renseignement, a appelé, ce dimanche, à "mener l'intifada à Paris" lors d'une manifestation propalestinienne. Comme révélé par Europe 1, il fait depuis l'objet d'un signalement au procureur de la République, au titre de l’article 40 du Code pénal. Au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, Olivier Dartigolles a dénoncé cette sortie du fondateur du site "Islam & Info". "Ils font du mal à la cause palestinienne qui est une cause que l'on peut, en effet, défendre à partir du moment où il y a une condamnation claire du pogrom du 7 octobre et du droit à la sécurité et à l'existence pour l'État d'Israël. Ces personnes qui se revendiquent d'un soutien à la Palestine font un mal immense aux Palestiniens", a déclaré le chroniqueur.