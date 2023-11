Initiée par la France Insoumise, la manifestation pro-palestinienne de Paris s'est déroulé sans encombre

Dans le cortège, une marée de drapeaux palestiniens et des emblèmes des partis politiques de gauche. Dans la foule, des pancartes avec des inscriptions "Stop au génocide" ou encore "Boycott Israël" sont brandis, au son de slogans scandés par les manifestants. Ces paroles résonnent chez Marie et Léa, venues apporter leur soutien aux Palestiniens.

"On demande uniquement un cessez-le-feu"

"Ce n'est plus possible. Il y a des milliers d'enfants qui meurent tous les jours. On leur prive d'eau, d'électricité. Non, il faut que ça cesse. On demande uniquement un cessez-le-feu", explique Marie. Son amie répond : "Venir manifester, c'est la moindre des choses qu'on peut faire."

En revanche, ces deux femmes ne participeront pas ce dimanche à la marche contre l'antisémitisme, organisée dans la capitale, comme Sarah, une autre manifestante. "Moi, je suis totalement contre toute violence faite aux personnes juives, mais je refuse de marcher au côté d'Eric Zemmour ou de Marine Le Pen. Ce sont des personnes qui ont dit des choses racistes, islamophobes, antisémites eux-mêmes. Donc non, je n'irai pas", détaille la manifestante.

La marche débutera à 15 heures sur l'esplanade des Invalides, dans le septième arrondissement de Paris.