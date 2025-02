Cyril Hanouna - Fermeture de C8 : «J'ai l'impression qu'on nous restreint à une pensée unique», affirme Jeanne Mas

Invitée au micro de Cyril Hanouna dans "On marche sur la tête", la chanteuse Jeanne Mas est revenue sur la fermeture, à la fin de la semaine, de la chaîne C8 suite à la décision du Conseil d'État. Selon elle, il y a un danger de retirer au public "la liberté de choisir".

La fermeture de C8 continue de faire réagir. Après plusieurs personnalités politiques, certains artistes prennent la défense de la chaîne de la TNT qui doit cesser d'émettre à la fin de la semaine. Invitée de Cyril Hanouna, la chanteuse Jeanne Mas a tenu, elle aussi, à apporter son soutien à la chaîne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Tout ceci me fait peur"

"Ça me fait de la peine pour vous tous parce que je trouve que vous êtes une équipe formidable", confie la chanteuse. "Chaque fois que j'ai été accueillie sur C8, j'ai fait des émissions incroyablement sympathiques, j'ai toujours été très bien accueillie, avec beaucoup de bienveillance". Elle a remercié Cyril Hanouna de son soutien dans les moments plus difficiles de sa carrière, "c'est normal d'être là aussi, à mon tour, pour vous soutenir", confie-t-elle.

Sur la fermeture de C8, Jeanne Mas pense qu'il y a un danger à retirer au public "la liberté de choisir" : "C'est à nous de choisir, pas à des organismes ou je ne sais pas quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de nous restreindre à une pensée unique. Il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire. On n'a plus le droit de regarder certaines émissions. Tout ceci me fait peur", conclut-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une autre star du petit et du grand écran a réagi ce mercredi à la fermeture de C8. Il s'agit de Michaël Youn. Sur le réseau social X, l'acteur exprime un "soutien total à C8 et à Cyril Hanouna" qui sont "victimes d'une décision injuste et arbitraire".