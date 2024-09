Cyril Hanouna - Délinquance : «Il y a un changement total des profils en détention», estime la juge Béatrice Brugère

Comment expliquer les défaillances du système judiciaire français ? La France est-elle de plus en plus confrontée à la violence ? Avec la multiplication de faits divers dans l'actualité, beaucoup se posent ces questions. Et pour Béatrice Brugère, magistrate invitée dans On marche sur la tête, une partie de l'explication réside dans le profil des délinquants. Selon elle, il n'est plus du tout le même comparé aux précédentes décennies.

"Il y a eu un changement total de profil de gens qui sont en détention. Par exemple, dans les années 80, quasiment la majorité des gens qui étaient mis en détention, étaient là pour des atteintes aux biens, donc des vols. Mais le taux d'élucidation s'est totalement effondré. Donc ceux qui sont en détention aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes personnes, donc ce ne sont pas les mêmes délinquants : ce sont des détentions pour des violences, des atteintes faites aux personnes. Et donc on est monté sur une autre forme de délinquance", estime la magistrate au micro de Cyril Hanouna.