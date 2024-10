Cyril Hanouna - Affaire Andy Kerbrat : les réactions de certains politiciens «nous montre la déconnexion avec les Français», déplore l'animateur

Pris en flagrant délit d'achat dans le métro parisien ce vendredi 18 octobre, le député LFI Andy Kerbrat avait publié un communiqué le 22 octobre pour s'excuser, assurant assumer "entièrement (sa) responsabilité et (se mettre) à la disposition de la justice". Andy Kerbrat avait également précisé qu'il chercherait à se soigner. S'il n'a pas été mis en garde à vue, l'élu de la 2e circonscription de Loire-Atlantique est néanmoins poursuivi pour usage de stupéfiants et convoqué pour notification d'une ordonnance pénale.

>> LIRE AUSSI - Andy Kerbrat arrêté avec de la drogue : le député LFI avait signé le jour de son interpellation une pétition contre le chemsex

"Ce qui me rend le plus fou, c'est que ce n'est pas le monde de la majorité des Français. Normalement, les députés doivent représenter les Français", s'est insurgé l'animateur. "Connaissent-ils vraiment les Français ? Dans mon entourage, je n'ai pas un pote qui se drogue. Ce n'est pas mon quotidien et ce n'est pas non plus dans celui des Français", a affirmé Cyril Hanouna.