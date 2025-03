Cyclone à La Réunion : Manuel Valls annonce un fonds de 200 millions d'euros pour aider les collectivités

Le 28 février dernier, l'île de 900.000 habitants a été touchée par le passage du cyclone Garance, qui a causé de nombreux dégâts, notamment dans l'est et le nord, faisant cinq morts et six blessés dont trois grièvement, selon un dernier bilan. Ce "soutien de l'État" vise "la remise en état des équipements publics, pour permettre de rétablir les services de proximité".

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a annoncé vendredi "mobiliser un fonds qui va représenter 200 millions d'euros pour les collectivités territoriales" de La Réunion, sinistrée après le passage du cyclone Garance il y a une semaine.

Ce "soutien de l'État" vise "la remise en état des équipements publics, pour permettre de rétablir les services de proximité", et notamment "les écoles", a poursuivi le ministre sur Réunion La 1ère. Ce fonds de secours servira aussi pour "les biens non assurés, pour acquérir des matériels de développement et de sécurisation, pour les biens de première nécessité".

"Encore beaucoup de travail à faire"

Le 28 février dernier, l'île de 900.000 habitants a été touchée par le passage du cyclone Garance, qui a causé de nombreux dégâts, notamment dans l'est et le nord, faisant cinq morts et six blessés dont trois grièvement, selon un dernier bilan.

Manuel Valls a "évidemment à l'esprit, par exemple, les écoles qui ont été détruites, qui vont rendre la rentrée scolaire difficile à Saint-Benoît, par exemple, le 17 mars".

Le ministre, arrivé jeudi sur l'île, a d'ailleurs commencé sa visite par la commune de Saint-Benoît, la plus sinistrée, où il est allé à la rencontre des habitants et des commerçants. Il estime "qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment pour l'électricité et l'eau".

20.000 foyers toujours privés d'électricité

Selon les derniers chiffres de la préfecture de La Réunion, 20.000 clients sont toujours privés d'électricité et 7.220 habitants totalement privés d'eau. Le ministre des Outre-mer a également annoncé des "avances pour les agriculteurs afin d'éviter les trous dans la trésorerie".

Selon le préfet de La Réunion, Patrice Latron, Garance a fait deux fois plus de dégâts sur les exploitations agricoles que le cyclone Belal, un an plus tôt. "Belal, c'était 50 millions de dégâts. Là, on va s'approcher des 100 millions d"euros", a indiqué le préfet.

Les dispositifs de catastrophe naturelle déclenchés

Le ministre des Outre-mer est venu "constater les dégâts, s'imprégner des images et annoncer tous les dispositifs à mettre en oeuvre pour la reconstruction".

Manuel Valls a notamment annoncé que "les dispositifs de catastrophe naturelle et de calamité agricole" seraient "rapidement mis en oeuvre pour débloquer les assurances et les aides de l'État". La commission catastrophe naturelle se tient d'ailleurs ce vendredi au ministère de l'Intérieur.