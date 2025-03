La Réunion : le bilan du cyclone Garance s'alourdit à cinq morts

Le corps a été retrouvé lundi par des employés communaux qui nettoyaient les abords d'un bassin. "Une cinquième victime est à déplorer", a indiqué la préfecture dans un communiqué, soulignant que cet homme avait précédemment été "porté disparu". Ce décès porte à cinq le nombre de personnes tuées lors du cyclone.

Le bilan du cyclone Garance qui a frappé La Réunion vendredi s'est alourdi à cinq morts après la découverte du corps sans vie d'un homme à Saint-Paul, dans l'ouest de l'île, a annoncé la préfecture.

Importants dégâts

Le corps était enchevêtré dans les branchages et les galets arrachés par les pluies cycloniques. Selon la gendarmerie, "une famille nous avait signalé la disparition d'une personne vendredi peu avant le passage de Garance." En plus de ces cinq morts, Garance a fait au moins cinq blessées lors et provoqué d'importants dégâts.

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls doit se rendre sur l'île jeudi et vendredi pour définir "les aides nécessaires pour faire face à l'ampleur des dégâts causés", selon ses servies.