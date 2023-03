Cyberattaque à Lille : les zoos, piscines et musées se retrouvent en accès libre

Depuis mercredi, tous les ordinateurs de la mairie centrale de Lille sont éteints à la suite d'une intrusion dans les systèmes informatiques. Une mesure de sécurité mise en place par la ville qui a aussi porté plainte. Les services publics de la ville continuent de fonctionner, mais au ralenti. Une cyberattaque qui ne fait pas que des malheureux : faute de billetterie informatisée, certains services publics comme les zoos, les musées et les piscines sont en accès libre.

"Sur le moment, ça fait plaisir"

En arrivant à la caisse de la piscine municipale, les clients ont eu la bonne surprise d'entrer gratuitement. "On n'a pas compris que c'était une cyberattaque. Ils ne nous l'ont pas dit, ils nous ont juste dit que les ordinateurs étaient HS. Quelques euros par-ci, par-là, on prend", lance cette Lilloise au micro d'Europe 1. "Si c'est une cyberattaque, ça va être compliqué pour la mairie. On verra bien comment ça va se finir mais sur le moment, ça fait plaisir", poursuit un autre.

Pour l'heure, il est impossible de déterminer l'ampleur de l'intrusion dans les systèmes. Une mise en sécurité a été déclenchée pour protéger les données de la mairie. L'essentiel, selon Audrey Linkenheld, première adjointe à la mairie, est de garantir autant que possible les services publics en se passant de l'informatique. "On sait néanmoins accueillir les enfants dans les crèches, dans les écoles... On continue évidemment de faire nos missions régaliennes, en particulier l'état civil. Tout ça est encore possible. C'est plus perturbant pour nos agents municipaux que pour l'usager et tant mieux !"

Quelle explication ?

Pourquoi une telle attaque contre la mairie de Lille ? Cela reste un mystère. Aucun message de rançon n'a été reçu. Les cyber-enquêteurs de la police judiciaire de Lille poursuivront ce jeudi leur minutieux travail d'analyse et de recherche. Les lignes téléphoniques permettant de joindre ces services devraient être rétablies ce jeudi, assure la mairie.