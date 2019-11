Cuisiniers, chauffeur, maraudeurs... Les Restos du cœur recherchent des bénévoles

REPORTAGE

Plus que deux semaines avant le lancement de la 35e campagne d'hiver des Restos du cœur. Et les bénévoles manquent encore. En Meurthe-et-Moselle, il faudrait 200 à 300 paires de mains supplémentaires, et une cinquantaines dans le Bas-Rhin. Il manque par exemple 200 à 300 bénévole en Meurthe et Moselle, et au moins une cinquantaine dans le Bas-Rhin.

"Chaque hiver, 10% de personnes en plus à aider"

"On cherche un ou deux cuisiniers, des bénévoles pour les repas du matin et du midi, un responsable 'ramasse' - quelqu'un qui va coordonner les ramasses des invendus dans les supermarchés -, des chauffeurs pour aller chercher ces ramasses, des étudiants qui pourraient nous aider à faire les maraudes le soir, des anciens instits pour nous aider à faire du soutien scolaire dans nos centres...", énumère Daniel Belletier, responsable des Restos du cœur dans le Bas-Rhin, au micro d'Europe 1.

Faute d'un nombre suffisant de bénévoles, il s'inquiète de fournir un accueil de moins bonne qualité aux bénéficiaires. "Chaque hiver, on constate environ 10% de personnes en plus à aider. Le risque c'est qu'on ne prenne pas assez le temps pour écouter les personnes et les aider correctement." Pour devenir bénévole dans l'un des centres d’accueil, rendez-vous sur restosducoeur.org.