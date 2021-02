Crues : "La facture des sinistres climatiques double tous les 20 ans", alerte le PDG d'Axa France

INTERVIEW

Des crues historiques d’une ampleur inégalée depuis 40 ans dans le Sud-ouest et des drames humains pour les sinistrés. La situation exceptionnelle qui avait justifié un placement mercredi en vigilance rouge sur la Garonne marmandaise s'est considérablement améliorée vendredi, au point que la préfecture s'attendait à un passage en vigilance jaune en fin de journée. Mais le nombre de ce genre d'événements climatiques augmente au fil des ans, prévient le PDG d'Axa France. Invité de la matinale d'Europe 1 samedi, Jacques de Peretti explique que "la facture des sinistres climatiques double tous les 20 ans" et qu'ils devraient représenter près de six milliards d'euros par an d'ici 20 à 25 ans. "La facture était à 1,2 milliard par an dans les années 1980, elle est aujourd'hui à 3,2 milliards", poursuit-il.

"L'incendie est en train d'être doublé par les événements naturels"

"Ce qui est intéressant à noter", relève Jacques de Peretti, "c'est que l'assurance est née avec le principal fléau qui était à l'époque l'incendie. "L'incendie est toujours le principal fléau, mais il est en train d'être doublé par des événements naturels qui représentent bien un poids plus important."

Concernant les crues survenues récemment dans le Sud-ouest, le PDG d'Axa explique que "le nombre de sinistres déclarés est relativement modeste." "Il progresse vite en ce moment puisqu'avec la décrue, les personnes peuvent accéder chez elles et se rendre compte de ce qui s'est passé", continue-t-il. Jacques de Peretti indique que l'aide mise en place est "exactement celle que nous avons mis en œuvre pour la tempête Alex", en octobre 2020.