Crues dans le Loir-et-Cher : «On a perdu une grosse vingtaine de centimètres», rassure le maire de Vendôme Laurent Brillard

Les habitants voient le bout du tunnel. L’eau commence à redescendre doucement à Vendôme alors que le niveau a atteint son maximum samedi soir. La décrue est aujourd’hui amorcée, mais les niveaux restent élevés. Plus en aval, à Villavard, le maximum de la crue est attendu ce dimanche après-midi, dans des niveaux de débordements dommageables.

Les transferts vers les hôpitaux reprendront lundi

"On est légèrement au-dessus des deux mètres, mais on a perdu une grosse vingtaine de centimètres. Cela paraît peu, mais est en réalité énorme sur les conséquences, notamment au niveau des habitants et des habitations", a détaillé Laurent Brillard.

Laurent Brillard rassure en expliquant que les premiers transferts vers les hôpitaux reprendront lundi matin et entend relancer les systèmes informatiques en espérant que, d’ici là, aucun dommage n’empêche les transferts. "On a le feu vert du préfet. On nettoiera une ou deux écoles afin d’être en mesure lundi d’accueillir les élèves dans de très bonnes conditions", conclut-il.