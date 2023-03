Crise énergétique : où sont passées les aides de l’État ?

Il y a trois mois, face à la crise énergétique qui empêchait les entreprises de payer leurs factures, l’État a lancé plusieurs aides. Parmi elles : l’amortisseur électricité. Il doit prendre en charge une partie de la facture. Et même plafonner le mégawatt/heure à 280 euros pour les artisans en 2023. Objectif : éviter les faillites. 75% des professionnels éligibles en ont fait la demande. Mais Europe 1 révèle que certaines entreprises attendent toujours leurs factures. D’autres les ont reçues, mais avec des erreurs.

"J'ai reçu mes factures sans amortisseurs"

C’est le cas de Mélinda, gérante d’une boulangerie dans les Hautes-Alpes. Elle a longtemps attendu avant de recevoir ses factures d’électricité pour les mois de janvier et février. Et à leur réception, surprise : aucune trace des aides de l’État. "Dès que l'attestation est sortie, je l'ai envoyée. J'ai reçu un accusé de réception début février. J'ai eu confirmation également par deux conseillers EDF et pourtant, j'ai reçu mes factures sans amortisseurs. Elles s'élèvent à 5.000 euros", déplore la commerçante. EDF, son fournisseur, va corriger l’erreur dès le mois prochain. "J'aurai l'amortisseur qui apparaitra fin avril sur ma facture avec une régularisation rétroactive depuis janvier. On m'explique que c'est parce que le service facturation serait débordé", affirme Mélinda au micro d'Europe 1.

Comme EDF, ce sont tous les fournisseurs qui ont dû s’organiser très vite pour traiter des dizaines de milliers de demandes. "J'ai eu plus d'une trentaine de personnes qui ont travaillé sur l'ensemble des mécanismes du gouvernement pendant un mois et demi", admet Julien Tchernia, PDG d’Ekwateur, qui fournit 50.000 clients professionnels en électricité. Au risque de quelques erreurs parfois, même si ces cas sont rares. De son côté, le gouvernement reconnaît que le lancement du dispositif a pris un peu plus de temps que prévu. En-tout-cas grâce à l'enquête d'Europe 1, Mélinda devrait recevoir un appel d'EDF pour régulariser sa situation.