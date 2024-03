Crise agricole : où en sont les promesses faites par Gabriel Attal avant et pendant le Salon de l'Agriculture ?

Le monde agricole est toujours dans l'attente. Après plusieurs semaines de mobilisations, la crise agricole avait débouché sur une série de mesures et de promesses de la part du gouvernement, avant, et même pendant le Salon de l'Agriculture, comme la détaxe liée au gazole non-routier, mais pas que. Des promesses dont les agriculteurs attendent toujours l'application. C'est le cas de Jean Ricaud, céréalier dans l'Oise.

"C'est une question de vie ou de mort pour l'agriculture française"

"Notamment sur le remboursement sur les produits pétroliers. L'État nous reversait cette différence, c'était même une parole du Premier ministre. Ceci, on le verrait déjà dans notre trésorerie, ça reviendrait dans nos fermes. Et aujourd'hui, un grand nombre de mes collègues n'ont rien reçu", affirme-t-il. Il estime que le gouvernement commence "à nous mentir, à nous mener en bateau". "Sur certains points, ça a avancé, mais ça traîne, ça traîne et ce n'est pas bon".

Une attente qui pourrait se traduire par de nouvelles actions pour forcer le gouvernement à agir : "Pas plus tard que cette semaine, on en a parlé. Dès que le groupe le décide, on redescend, on prend nos tracteurs et on s'en va sur les routes. Il faut qu'on garde cette pression parce qu'il faut qu'on soit entendu. C'est une question de vie ou de mort pour l'agriculture française".