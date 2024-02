Crise agricole : 37% des Français estiment que les agriculteurs ont gagné le bras de fer, 34% qu’ils l’ont perdu

La fin d'une crise ? Les nouvelles annonces gouvernementales, semblent avoir trouvé un écho chez les agriculteurs en colère, qui semblent mettre un terme à leur mobilisation. Sur plusieurs points de blocages, les manifestants préparent leur retour. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du dimanche", 37% des Français estiment que les agriculteurs ont gagné le bras de fer, et 34% qu’ils l’ont perdu.

L'Île-de-France plus convaincue que la province

Dans le détail, 39% des hommes interrogés estiment que les agriculteurs ont gagné leur bras de fer face au gouvernement, 35% pensent le contraire et 26% ne se prononcent pas. En ce qui concerne les femmes, elles sont 34% à penser que le combat a été gagné, 33% à estimer qu'il a été perdu, et 33% à ne pas se prononcer sur la question.

Une proportion assez similaire selon les tranches d'âge puisque 34% des moins de 35 ans estiment que le bras de fer a été gagné, et 36% que non. Quand les plus de 65 ans sont 38% à penser que les revendications ont porté leurs fruits, et 30% que non.

En Île-de-France, les répondants sont 43% à avoir répondu par la positive, contre 35% en province.

52% des sympathisants du Rassemblement national pensent que le bras de fer a été perdu

Selon la proximité politique des personnes interrogées, c'est du côté du parti Renaissance que l'on est le plus convaincu : 64% estiment que le bras de fer a été gagné, 13% estiment qu'il a été perdu, et 23% ne se prononcent pas. Pour les sondés à sensibilité de gauche, 37% pensent également que les agriculteurs ont obtenu gain de cause, mais c'est surtout à droite que l'on estime que ce n'est pas le cas : 45% des répondants pensent que les agriculteurs repartent avant que leurs revendications soient satisfaites.

Du côté du Rassemblement national, la proportion est encore plus importante : 52% des sympathisants sondés pensent que les exploitants ne sortent pas victorieux de ces manifestations, 29% estiment que oui et 19% sont indécis.