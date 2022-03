Covid long : allons-nous vers une prise en charge structurée ?

Ils sont environ 700.000 Français touchés par le Covid long à avoir besoin d’une prise en charge lourde dans des structures spécifiques. C'est donc pour eux que le ministère de la Santé a décidé d'un plan d'action grâce à une enveloppe de 20 millions d'euros pour structurer l'offre de soins.

Des cellules de soins

Ce plan d'action repose notamment sur 130 cellules post-Covid déjà présentes sur toute la France. Ce sont vers ces cellules que les médecins généralistes renverront les patients qui nécessitent d'être réorientés. Le gouvernement va adresser aux professionnels une feuille de route qui détaillera la prise en charge. Un parcours de soins avec des spécialistes du Covid long dont bénéficie déjà Matthieu Lestage. Contaminé il y a un an et demi, l'ancien militaire de 40 ans souffre de plusieurs symptômes.

"Pas de guérison, mais une amélioration du quotidien"

"Ce qui m'a vraiment handicapé dans ma vie courante, ce sont les problèmes de gestion à l'effort, comme si mes jambes, mon corps, ne pouvaient plus me porter. Malheureusement, je me déplace en fauteuil roulant. C'est un suivi médical au quotidien. Pour le moment, nous ne sommes pas sûrs de la guérison, mais juste sur une amélioration du quotidien", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Pour soigner les patients comme Matthieu, 10 millions d'euros ont déjà été investis. Le ministère de la Santé souhaite ajouter dix millions supplémentaires pour faire avancer la recherche.