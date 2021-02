Covid : un risque de contaminations plus élevé à l’école que dans un lieu culturel ?

Face aux restrictions liées à la crise sanitaire, le monde de la culture s’impatiente. Les directeurs de festivals de musiques actuelles ont rendez-vous jeudi après-midi avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Et peut-être vont-ils voir une lueur d’espoir dans une récente étude allemande qui tend à montrer qu'il y a six fois plus de chances d'être contaminé par le Covid-19 à l'école que dans un lieu de culture, y compris clos comme les musées, les théâtres et les concerts. Une seule obligation : respecter les gestes barrières comme le port du masque, la distanciation physique, et une jauge de 30%.

Car le public est silencieux, il émet moins d'aérosols

Dans le détail, le professeur Martin Kriegel de l'université technique de Berlin et l'ingénieure Anne Hartmann estiment que le fameux R, c'est à dire le risque de contamination par une personne malade, est de 0.5 dans les lieux culturels. Selon eux, c'est deux fois plus dans un supermarché, trois fois plus dans un open space ou dans un train, et six fois plus, donc, à l'école.

Les responsables de l'étude expliquent que dans ces espaces culturels, le public est souvent silencieux, et émet donc moins d'aérosols responsables de la majorité des contaminations, ce qui ne manque pas d'apporter des arguments au monde de la culture qui crie depuis des semaines sa volonté de rouvrir en respectant un protocole strict. Mais, précision importante, cette étude ne prend pas en compte les nouvelles mutations du virus et leur probable plus grande contagiosité.

Fermer les lieux culturels pour réduire les brassages de population

Au-delà du risque de contamination, les autorités françaises justifient la fermeture des lieux de culture aussi par la volonté de réduire les brassages de population. Dire 'oui' au monde de la culture pour rouvrir entrainerait sans doute un effet domino, chaque secteur touché par ces fermetures réclamant à son tour une exception.