La SNCF met en place des listes d'attente pour les Ouigo complets

C'est une nouveauté. La SNCF et la start-up Fairlyne vont proposer à la fin du mois de juin un système de liste d'attente pour les trains Ouigo permettant de récupérer le siège d'une personne ayant renoncé à son trajet. Concrètement, si vous êtes intéressé par un train précis mais qu'il affiche complet au moment de votre recherche, vous pourrez vous mettre sur une liste d'attente, sur le site comme sur l'application, et ainsi espérer être contacté par un passager ayant décider de ne plus effectuer son voyage et donc de rendre sa place.

Un rachat de billet "au prix normal"

La SNCF est régulièrement confrontée à ce problème : des voyageurs qui ne se présentent pas sur le quai alors qu'ils ont acheté un billet. S'il trouve preneur, le passager libérant son siège pourra récupérer 80% du prix d'achat du billet. Une bonne nouvelle puisque jusqu'ici, les billets Ouigo ne sont ni échangeables ni remboursables. En parallèle, le nouveau voyageur payera lui le billet "au prix normal".

Si les premiers retours du dispositif sont concluants, la compagnie pourrait décider de l'élargir à d'autres trains avec réservation. Une nouveauté qui est d'actualité puisque la compagnie a annoncé jeudi matin qu'elle s'attendait à un été de tous les records avec plus de six millions de billets déjà vendus, soit +50% sur un an.