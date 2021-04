Covid-19 : les classes fermées ont plus que triplé cette semaine

Le nombre de classes fermées en raison de cas de coronavirus a plus que triplé en une semaine, passant à plus de 11.000, a annoncé le ministère de l'Education nationale, quelques heures avant la fermeture des écoles pour plusieurs semaines. Sur l'ensemble du territoire, 11.272 classes (contre 3.256 il y a une semaine) sont fermées sur 528.400, soit 2,1% du total, selon un calcul de l'AFP effectué à partir des données communiquées par le ministère dans un communiqué.

229 établissements scolaires sur 61.500 gardent portes closes (soit 0,37% du total), dont 187 écoles, 27 collèges et 15 lycées. Les académies les plus touchées en terme de fermeture de classes sont celles de Versailles, Créteil, Nancy-Metz.

Près de 29.000 élèves contaminés

Dans le détail, 28.738 élèves (contre 21.193 il y a une semaine) ont été contaminés sur un total de 12,4 millions, soit un taux de 0,23%. Parmi les personnels, le nombre de personnes contaminées est en hausse de 0,24%, de 2.515 à 2.771. Sur le front des tests salivaires dans les écoles, sur 340.200 proposés, 244.944 ont été réalisés et se sont révélés positifs à 0,45%. La semaine précédente, sur 320.285 tests proposés, 200.404 avaient été réalisés et s'étaient révélés positifs à 0,49%.

Pour tenter de faire ralentir l'épidémie, le président Emmanuel Macron avait annoncé mercredi que les crèches, écoles, collèges et lycées allaient être fermés dès vendredi soir et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire à partir du 12 avril.

La semaine du 5 au 12 avril, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap. Elle sera suivie de deux semaines de vacances à partir du 12, pour toutes les zones, avant une rentrée le 26 en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et les lycées.