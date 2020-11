Covid-19 : grâce à une stratégie bien anticipée, l'Allemagne déjà prête à vacciner

REPORTAGE

Très organisée, l'Allemagne, déjà dotée d'un plan complet de vaccination, n'attend plus que le vaccin. Alors que les laboratoires BioNTech et Pfizer viennent de déposer officiellement une demande d'autorisation pour leur vaccin, ils pourraient l'obtenir dans les prochaines semaines. Les premières vaccinations contre le Covid-19 pourraient donc débuter avant la fin de l'année, ce qui rend impératif la mise en place d'un plan concret de vaccination. Or, si la France semble encore à la traîne, outre-Rhin des centres sont déjà installés.

Déjà six centres de vaccination à Berlin

Au parc des expositions, au vélodrome, dans une salle de concert... À Berlin, il y a déjà six centres de vaccination composés de 15 cabines. Les seringues et aiguilles, elles, ont déjà été commandées, et certaines ont même déjà été livrées. Tout est prêt pour pratiquer une injection toutes les deux minutes, à partir de la mi-décembre.

Dans la capitale allemande, le taux d'incidence du coronavirus dépasse celui de Paris, avec 400.000 personnes à risque. Des personnes qui représentent 40% de la population nationale, celle-ci étant largement constituée de séniors.

93% des Allemands en accord avec le plan de vaccination

Faute de savoir improviser, les Allemands ont préféré anticiper. Si bien que leur stratégie de vaccination a été arrêtée dès le début du mois de novembre. L'Académie des sciences, le comité national d'éthique et une commission parlementaire ont alors planché sur la question, réglant le plan au millimètre près afin d'écarter toute polémique.

Résultat : 93% des Allemands se disent en accord avec ce plan de vaccination. Celui-ci ciblera, jusqu'au printemps 2021, uniquement les personnes à risque, les soignants, les forces de l'ordre et les enseignants. Seule l'information concernant les lieux de stockage du vaccin demeurent encore secrète. Les doses seront stockées dans 60 hangars répartis sur l'ensemble du territoire allemand. Une fois connus, ces lieux seront protégés par l'armée.