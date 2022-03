Covid-19 : faut-il s'inquiéter de la hausse des contaminations ?

Trois jours avant la levée du pass vaccinal et la fin du masque en intérieur, le nombre de contaminations au Covid-19 est reparti à la hausse : +20% en une semaine. Mais cela est-il suffisant pour craindre de nouvelles restrictions ? Non, à en croire l'épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel. "On constate ce qu'on avait observé déjà depuis quelques jours, un ralentissement de la baisse du nombre de contaminations qui a tendance à remonter", explique-t-il au micro d'Europe 1.

S'habituer à vivre avec le virus

Un taux de contamination qui pourrait s'expliquer par "l'arrivée du variant BA.2 sur notre territoire. Il commence à prendre de l'ampleur, mais il n'a pas entraîné dans les autres pays de reprise massive de l'épidémie justifiant un arrêt de la libération des mesures barrières", rassure le spécialiste.

"À un moment ou un autre, il va falloir qu'on pense à commencer à s'habituer à vivre avec un virus qui va passer sur un mode endémique. On peut subir comme ça régulièrement tout au long de l'année, et plus particulièrement pendant les mois d'hiver, une petite reprise épidémique qui nécessitera une meilleure surveillance, mais pas nécessairement une augmentation des mesures barrières.