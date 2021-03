Covid-19 : dans les cantines d'entreprise, un nouveau protocole bien plus strict

REPORTAGE

"Quand il n'y a plus de plateau, c'est que la jauge est atteinte. Cela veut dire que l’on accueille plus de convives à l’entrée du restaurant." Dans le restaurant inter-entreprise de la tour Egée, à la Défense, le nouveau protocole pour les repas à la cantine est en place depuis mercredi midi. Pour mieux lutter contre le Covid-19, le système de paniers repas est à privilégier mais si ce n’est pas possible, une distance de deux mètres doit être impérativement respectée avec les collègues, et le déjeuner en vis-à-vis est proscrit.

"Je mange seule, comme une malheureuse"

Au restaurant de la tour Egée, les salariés tentent tant bien que mal de s'attabler ensemble. "Au lieu de chercher une table, on en cherche quatre pour recréer la convivialité", explique Paul. Sauf que cette technique ne fonctionne pas à tous les coups. "Avec les nouvelles restrictions sanitaires, j’ai été séparée de mes collègues et je mange seule comme une malheureuse", soupire Emmanuelle.

Quitte à manger seul, certains préfèrent déjeuner à leur bureau grâce à des paniers repas. "Cette offre s’adresse aux personnes qui veulent limiter leurs points de contact et se restaurer dans leur bureau ou sur le parvis de la Défense", explique Patrick Boisseau, directeur de marché au sein d'Elior, qui gère cette cantine d'entreprise. Un parvis qui était d'ailleurs particulièrement pris d'assaut mercredi, par des salariés qui ont préféré profiter du soleil en déjeunant que d'expérimenter le nouveau protocole du gouvernement.